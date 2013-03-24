Женский онлайн журнал "Женское счастье"

Всем понятно, что самое прекрасное в женском молоке, это "упаковка". И женщины, и мужчины любят эти прекрасные окружности, потому что только с этим зрелищем всех связывает ощущение младенческой любви и утоления голода. Мыслители просматривают в груди душу, ее обладательницы. Груди бывают очень разнообразных размеров. Лисий носик - Трамплин, просматривается у тех, которые обладают, характером сдержанным и хорошей логикой. Они не проявляют инициативы, поэтому в бизнесе определенных высот достигают очень редко. Женщины...

Всем понятно, что самое прекрасное в женском молоке, это "упаковка". И женщины, и мужчины любят эти прекрасные окружности, потому что только с этим зрелищем всех связывает ощущение младенческой любви и утоления голода. Мыслители просматривают в груди душу, ее обладательницы. Груди бывают очень разнообразных размеров. Лисий носик - Трамплин, просматривается у тех, которые обладают, характером сдержанным и хорошей логикой. Они не проявляют инициативы, поэтому в бизнесе определенных высот достигают очень редко. Женщины...

24 Март 2013