Женский онлайн журнал "Женское счастье"

24 Март 2013

Кожа нашей шеи очень отличается от кожи лица и тела. Хотя мы, девушки, с ранних лет стараемся следить именно за кожей лица. А вот вспоминаем о шее только тогда, когда она уже выдает наш возраст или образ жизни. Ведь именно шея требует особой заботы с юности. Кожа на шеи очень нежная, на ней отсутствуют сальные железы, и поэтому она не увлажняется, как кожа лица и тела. Именно из-за этого она быстро теряет эластичность и покрывается мелкими морщинками. Ни для кого не секрет, что шея всю жизнь находится в постоянном...