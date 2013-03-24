Женский онлайн журнал "Женское счастье"
Красота
24 Март 2013
Всем понятно, что самое прекрасное в женском молоке, это "упаковка". И женщины, и мужчины любят эти прекрасные окружности, потому что только с этим зрелищем всех связывает ощущение младенческой любви и утоления голода. Мыслители просматривают в груди душу, ее обладательницы. Груди бывают очень разнообразных размеров. Лисий носик - Трамплин, просматривается у тех, которые обладают, характером сдержанным и хорошей логикой. Они не проявляют инициативы, поэтому в бизнесе определенных высот достигают очень редко. Женщины...
24 Март 2013
Кожа нашей шеи очень отличается от кожи лица и тела. Хотя мы, девушки, с ранних лет стараемся следить именно за кожей лица. А вот вспоминаем о шее только тогда, когда она уже выдает наш возраст или образ жизни. Ведь именно шея требует особой заботы с юности. Кожа на шеи очень нежная, на ней отсутствуют сальные железы, и поэтому она не увлажняется, как кожа лица и тела. Именно из-за этого она быстро теряет эластичность и покрывается мелкими морщинками. Ни для кого не секрет, что шея всю жизнь находится в постоянном...
Здоровье
20 Ноябрь 2013
В мире практически нет ни одной женщины, которая не мечтает о стройной и прекрасной фигуре. Многие дамы, стремясь к своему идеалу, изнуряют себя тренировками, диетами и отказываются от многих вредных привычек. Для того чтобы увидеть хоть какие-нибудь изменения в фигуре потребуется довольно много времени (в зависимости от типа фигуры и количества жировых отложений) и сил. Но как бы мы не старались, очень часто случается, что все эти упражнения и диеты просто не дают желаемого результата. Тем более у многих прекрасных дам не...
6 Декабрь 2012
С наступлением холодов люди стремятся уберечь свое здоровье. Но, к сожалению, это не всегда получается. Как же все-таки сделать так, чтобы различные простудные и хронические заболевания обошли нас стороной? Или как избежать нежелательных последствий? Для этого нужно научиться оказывать первую и неотложную помощь. Например, при легкой простуде отлично помогают липовый цвет и сушеная малина, а точнее чай из них. Чтобы его приготовить нужно взять по столовой ложке липового цвета и малины и залить их кипяченой водой, после...
Мода
7 Октябрь 2013
Сегодняшняя мода поражает разнообразием тенденций, дизайнеров и брендов и не дает остаться равнодушным к новинкам каждого сезона. Нынешняя осень - не исключение: холодный сезон дает возможность дизайнерам проявить себя совсем в другом направлении и порадовать своими работами. Магазины и бутики обновляют ассортимент - в витринах выставлены самые актуальные модные луки, ботинки и сапожки заменили полочки с босоножками и туфлями, курточки и плащики занимают свои места. Можно идти в ногу с модой, но совсем не обязательно...
14 Март 2013
Каждой женщине известно, что белый цвет полнит, а чёрный стройнит. По этой причине некоторые люди подбирают себе гардероб из одних только чёрных вещей и не отказываются от траурного образа на протяжении всей жизни. Хочется отметить, что помимо этого правила существует масса иных интересных оптических иллюзий, весьма полезных для использования их в выборе предметов туалета и придания себе стройности. Остановимся на некоторых из таких оптических иллюзий. Одежда с рисунком делает человека больше, чем одежда однотонной...
Любовь и секс
29 Декабрь 2012
Первое свидание с понравившимся тебе парнем всегда будоражит воображение и заставляет волноваться, а если к этому прилагается еще и твоя природная застенчивость, то тут же перед тобой встает проблема первой беседы. Как ее решить? В первую очередь надо подумать о том, что ведение разговора и установление контакта – задачи совершенно несложные. Ты же не сдаешь экзамен по этикету, а общаешься с человеком, которому нравишься. Перевела дух? Возьмем стандартную ситуацию – свидание назначено в кафе или ресторане. Как найти...
20 Ноябрь 2012
Как известно, яростная ссора с любимым человеком может перерасти в страстный секс. Почему так происходит, сказать сложно. Психологи считают, что конфликт по природе своей схож с занятием любовью. Ссора – это агрессия и страсть, которая пробуждает сексуальное желание и влечение, пусть даже еще минуту назад вы хотели «прикончить» своего мужа. Чем полезен в данном случае конфликт и как превратить его в качественный секс? Об этом мы сегодня и поговорим. Вас тянет друг к другу, как в первый раз Согласитесь, что конфликт...
Семья
15 Октябрь 2013
Когда родители начинают выбирать ребенку зимнюю обувь чаще всего им приходится решать несколько проблем одновременно. Детская зимняя обувь должна быть не только красивой и теплой, но и удобной, правильно подобранной по ноге, чтобы не нанести вреда развивающейся стопе ребенка, а еще неплохо, чтобы и не очень дорогая. Так как детские ножки растут быстро, в одних дорогих зимних сапожках два сезона отходить не удастся. Собираясь в магазин за детской обувью, обязательно ребенка возьмите с собой и заблаговременно определите...
17 Октябрь 2012
В 21 веке происходит постоянное развитие и усовершенствование технологий. Сегодня вряд ли кто-то может удивиться наличию компьютеров, телефонов, сети Интернет, а также банкоматам, терминалам на каждом шагу. Естественно, всё новое, что вводится в нашу жизнь, доставляет некоторое удобство, разнообразность. Дети современности легко и просто знакомятся с нововведениями. Каждый ребёнок с малых лет обращает внимание на яркие вывески и витрины, а когда перед ним висит мигающее электронное табло, им сложно оторвать взгляд. Дети не...
Работа
7 Август 2015
Любой из нас старается обеспечить свою дальнейшую жизнь. Каждый желает быть материально независимым, хочет позволить себе иметь приятные и дорогие вещи, отдыхать за границей и питаться не только картошкой.. В связи с этим нас интересует, как можно зарабатывать средства на жизнь. Сегодня мы поговорим, как женщина может заработать дополнительные деньги при помощи несложной работы или хобби. Перед тем, как принять какое-либо решение по поводу работы, вам необходимо критическим взглядом оценить свои знания и способности....
5 Февраль 2013
В твоей компании освободилась место пресс-секретаря, и ты хочешь попробовать себя на новом поприще. Если в своей должности ты часто выполняешь функции специалиста по связям с общественностью, то считай, ты частично готова к работе пресс-секретаря. Плюсы этой профессии – она очень интересная и перспективная.Большинство компаний доверяет общение со СМИ исключительно пресс-секретарям и «первым лицам», так что эта должность несет за собой большую ответственность. Тебе нужно владеть полной информацией, начиная с биографии...
Отдых
15 Октябрь 2011
Если вы, по каким либо причинам не смогли или просто не успели отдохнуть летом, не считайте, что все потеряно. Многие сознательно предпочитают отпуск осенней порой, что имеет немало преимуществ. Во-первых, не так жарко, во-вторых, не так многолюдно и наконец, дешевле. Рассмотрим особенности отдыха на морских курортах разных стран. Турция Выбирая осенний тур в Турцию, особое внимание обращайте на регион. На западном побережье (Мармарис, Бодрум, Фетхие) прохладнее становится раньше, и купаться можно лишь до октября. В...
17 Июль 2011
Когда-то Лондон называли словом Лондиниум, что означало «дикое место», заросшее густым лесом. Сегодня же столица Англии является одной из крупнейших культурных центров мира. По количеству достопримечательностей, уникальных архитектурных построек Лондон можно сравнить разве что с Санкт-Петербургом или Парижем. Так что за один приезд вам просто не удастся осмотреть все памятники старины, но не расстраивайтесь – у вас ведь появится повод вернуться! Сейчас же мы расскажем вам о самом главном, о достопримечательностях Лондона,...
Дом
20 Ноябрь 2012
Ремонт является неизбежным явлением в жизни почти каждого человека. Где бы мы ни обитали – в городской квартире, сельском доме или загородном коттедже, со временем возникает необходимость ремонта. В зависимости от ситуации и средств мы можем затеять капитальный ремонт, или просто косметический. Также способы проведение ремонта могут быть разными, основные из которых – делать ремонт самому или же прибегнуть к услугам строителей-специалистов. Здесь опять же все зависит от нескольких факторов: во-первых, самостоятельно...
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